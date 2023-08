Zu einem Kletterunfall ist es am Donnerstag am Saulakopf in Vorarlberg gekommen. Ein erfahrener Kletterer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr war ein erfahrener Kletterer zusammen mit seinem Kletterpartner auf der Route Saula-Direkt in Richtung Saulakopf unterwegs. In der fünften Seillänge der anspruchsvollen Route stieg der Kletterer voran.

Griff bricht am Saulakopf in Vorarlberg aus - Kletterer stürzt ab

Als er sich in der Nähe des dritten Bohrhakens befand und versuchte, eine Zwischensicherung einzuhängen, brach plötzlich der Griff aus, berichtet die Polizei. Der Kletterer verlor den Halt und stürzte aus einer Höhe von etwa sechs Metern auf ein darunterliegendes Felsband. Dabei verletzte er sich schwer am Knöchel.

Rettungshubschrauber fliegt verletzten Kletterer ins Krankenhaus nach Feldkirch

Sein Kletterpartner befand sich in der Nähe und handelte umgehend. Er stieg zu seinem verletzten Kollegen ab und alarmierte über andere Bergsteiger, die sich im Klettersteig Saulakopf befanden, die Rettungskräfte.

Ein Rettungshubschrauber barg den abgestürzten Kletterer und brachte ihn ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Der Polizeihubschrauber "Libelle" brachte seinen Kletterpartner zurück ins Tal.

Der Saulakopf in Vorarlberg ist ein beliebtes Ausflugsziel

Der Saulakopf, auch Saulenkopf genannt, ist ein 2.517 Meter hoher Berg der Zimbagruppe im Rätikon, einem Gebirge der westlichen Zentralalpen im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Der Saulakopf liegt etwa vier Kilometer Luftlinie südöstlich des Touristenorts Brand im Brandnertal und gut sieben Kilometer westlich von Vandans im Montafontal. Der Berg ist auf Grund seiner günstigen Lage und leichten Besteigbarkeit ein oft begangenes Ausflugsziel. Neben dem Normalweg, einem Steig mit stellenweise Seilversicherungen und einem Klettersteig (C/D Schlüsselstelle E) führen auch klassische, alpinistische Klettertouren durch die Ostwand auf den Gipfel. Sie haben die Schwierigkeitsgrade UIAA II bis V-.