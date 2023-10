Schwere Verletzungen hat sich ein 77-jähriger Mann am Mittwoch am Feuerköpfl in Tirol zugezogen. Beim Abstieg stürzte er etwa 90 Meter einen steilen Hang hinab.

Nach einer Bergtour am Feuerköpfl (1292 Meter) in den Brandenberger Alpen in Tirol wollte ein 77-jähriger Mann zusammen mit zwei Bekannten am Mittwoch gegen 17:45 Uhr absteigen. Ihr Weg führte sie laut Polizei vom Höhlensteinhaus im Gemeindegebiet von Niederbreitenbach erst über einen Steig und dann weiter über den Forstweg nach Unterlangkampfen.

Wanderer stürzt 90 Meter weit einen steilen Grashang hinab

Der 77-Jährige ging als Letzter der Gruppe. Sie wanderte gerade durch einen Wald, als der Mann an einer mit Wurzeln durchsetzten Stelle plötzlich den Halt verlor, fiel und anschließend etwa 90 Meter einen steilen Grashang hinabstürzte. Dort blieb er bewusstlos liegen.

Mann wird bei Absturz am Feuerköpfl schwer verletzt

Während die Begleiterin des Mannes den Notruf absetzte, stieg der andere Bekannte zu dem 77-Jährigen ab und leistete Erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber barg ihn mit Hilfe eines Taus und brachte den Schwerverletzten in das Krankenhaus nach Innsbruck.