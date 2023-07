Das Wetter ist am Donnerstag einer 21-jährigen Frau in Hainzenberg in Tirol zum Verhängnis geworden. Die Bergrettung musste sie aus einem Klettersteig retten.

Die 21-jährige Niederländerin stieg nach Angaben der Tiroler Polizei am Donnerstagnachmittag in Hainzenberg (Bezirk Schwaz in Tirol) allein in den Klettersteig Gerlossstein ein. Gegen 17:10 Uhr hatte sie bereits die Hälfte des Klettersteiges hinter sich gebracht.

Frau ruft wegen Gewitter Bergrettung in Hainzenberg

Sie befand sich auf Höhe des sogenannten Zichnaplatzl, als Gewitterwolken aufzogen und es zu regnen begann. Weil das Wetter immer schlechter wurde, suchte sie Schutz unter einem Felsvorsprung und setzte einen Notruf ab.

Bergrettung begleitet 21-Jährige ins Tal

Gegen 18:40 Uhr waren die Einsatzkräfte der Bergrettung Zell am Ziller bei ihr, sicherten die junge Frau und begleiteten sie bis zum Ausstieg des Klettersteigs und von dort über einen Wanderweg ins Tal. Laut Polizei war die 21-Jährige unterkühlt, blieb ansonsten aber unverletzt.

Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte der Bergrettung und ein Alpinpolizist.