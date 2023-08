Schwer verletzt wurde am Freitag ein 91-jähriger Wanderer bei einem Bergunfall in Ehenbichl bei Reutte (Tirol). Der Senior stürzte einen Abhang hinab.

Angehörige des Seniors wandten sich am Freitag gegen 09:30 an die Polizei in Reutte und meldeten den 91-jährigen Österreicher als vermisst. Die Einsatzkräfte starteten daraufhin eine großangelegte Suche nach dem Senior. Mehrere Polizeistreifen, die Bergrettung Reutte mit Suchhunden und die Diensthundestreife der Polizei durchsuchten die Gegend.

Retter finden Verunglückten dank Handypeilung in ausgetrocknetem Bachbett

Gegen 11:15 Uhr waren sie schließlich erfolgreich. Per Handypeilung entdeckten die den Mann in Ehenbichl im Bereich Obermahd unterhalb eines Weges in einem ausgetrockneten Bachbett. Der Mann war aus bisher ungeklärten Gründen vom Weg abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt, ehe er schließlich in dem Bachbett zum Liegen kam.

91-jähriger Mann wird bei Absturz in Ehenbichl schwer verletzt

Die Einsatzkräfte bargen den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus Reutte. Der 91-Jährige wurde bei dem Absturz schwer verletzt.

Ehenbichl ist eine Gemeinde mit 828 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Bezirk und Gerichtsbezirk Reutte in Tirol (Österreich). Die Gemeinde liegt im Talkessel von Reutte. Der 939 Meter hohe Hügel Sintwag trennt jedoch Ehenbichl von Reutte. Die Gemeinde besteht aus den beiden Ortsteilen Ehenbichl (692) und Rieden (136). Sie wurde an der Stelle gegründet, wo die Straße vom Fernpass nach Reutte den Lech überquert.