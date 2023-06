Bei einem schweren Alpinunfall bei Feichten im Kaunertal (Tirol) ist am Mittwoch eine 74-jährige Frau aus Deutschland ums Leben gekommen.

Laut der Polizei in Tirol war die 74-Jährige am frühen Nachmittag mit ihrem Ehemann im Gemeindegebiet Feichten unterwegs. Vom sogenannten Maierhof sei das Paar dann in Richtung eines Wasserfalls des Mairhoferbachs unterwegs gewesen. Am Ende des Pfades stieg das Ehepaar dann weiter durch unwegsames Gelände auf. Auf etwa 1.650 Metern Höhe sei die Frau dann aus ungeklärter Ursache rund 20 Meter tief abgestürzt und in dem darunter verlaufenden Maierhoferbach liegen geblieben.

Tödlicher Bergunfall in Tirol: Mann muss absteigen und Hilfe holen

Der Ehemann der Verunglückten konnte zu seiner schwer verletzten Frau abstiegen und sie aus dem Bach holen. Da der Mann jedoch keinen Handyempfang hatte, musste er nach Feichten zurückkehren. Der alarmierte Notarzt konnte dann an dem Unfallort allerdings nur noch Tod der 74-jährigen Deutschen feststellen. Die Leiche der Frau wurde im Anschluss von einem Polizeihubschrauber geborgen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine gerichtliche Obduktion angeordnet.