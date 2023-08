Am Donnerstag musste die Bergrettung in Matrei i. O. (Tirol) zwei deutschen Wanderern helfen. Das ältere Ehepaar war auf einer Bergtour von der Route abgekommen und hatte sich in steiles, unwegsames Gelände verlaufen.

Der 58-jährige Mann war mit seiner 55-jährigen Ehefrau am Donnerstag zu einer Bergtour zwischen dem sogenannten "Hohen Tor" und dem Gipfel der "Blauspitze" aufgebrochen. Unterwegs kamen die Wanderer dann vom markierten Weg ab und gerieten der Polizei Tirol zufolge in steiles, unwegsames Gelände.

Polizeihubschrauber bringt deutsches Paar ins Tal

Weil das Paar nicht weiterkam, setzte der Mann gegen 17:00 Uhr einen Notruf ab. Der Einsatzleiter der Bergrettung Matrei i. O. konnte mit den Verstiegenen telefonisch Kontakt aufnehmen und sie vom Tal aus mit einem Fernglas in der Nähe des Gipfels "Weißer Knopf" lokalisieren. Anschließend konnte der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" das unverletzte Paar aufnehmen und ins Tal bringen.