Am Samstagnachmittag haben Rettungstaucher eine 28-jährige Frau und ihren fünfjährigen Sohn in Tirol vor dem Ertrinken gerettet. Beide Geretteten befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Nach Angaben der Tiroler Polizei seien die Beiden im Bereich der Barbarabrücke in der Gemeinde Schwaz in Not geraten. Nur wenige Minuten später konnten die 28-Jährige und ihr fünfjähriger Sohn auf dem Inn treibend gesichtet werden. Rettungstaucher der Freiwilligen Feuerwehr Schwaz bargen die beiden aus dem Fluss.

Reanimation

Beide Personen waren nicht ansprechbar und mussten reanimiert werden. Nach der Erstversorgung wurden die Geretten von zwei Rettungshubschraubern in ein Krankgenhaus geflogen. Ihr Gesundheitszustand sei nach wie vor kritisch. Die 28-Jährige ist laut Polizeiangaben österreichische Staatsbürgerin und stammt ursprünglich aus dem Jemen.