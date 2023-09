In Burgau hat der Fahrer eines Anhänger-Gespanns einen Reifen verloren. Dieser traf einen Motorradfahrer und verletzte ihn schwer.

Am Mittwochabend hat der Fahrer eines Anhänger-Gespanns zwischen Unterknöringen und Remshart einen Reifen verloren. Laut der Polizei fiel der Reifen gegen 17 Uhr vom Anhänger und rollte an der ehemaligen Pyrolyse auf einen Motorradfahrer zu. Der Reifen traf den Motorradfahrer am linken Unterschenkel.

Reifen bricht Motorradfahrer das Bein

Der Motorradfahrer konnte einen Sturz glücklicherweise verhindern, allerdings brach ihm der Reifen den Unterschenkel. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Autofahrer hat Unfall vermutlich nicht bemerkt

Der Autofahrer lud den verlorenen Reifen wieder auf und fuhr danach davon. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer den Unfall nicht bemerkt hatte. Der Grund: Der Motorradfahrer war nach der Kollision noch ein ganzen Stück weitergefahren, um gefahrlos anhalten zu können.

Bei der Kollision wurde auch der Schalthebel des Motorrad beschädigt. Der Fahrer des Anhänger-Gespanns soll sich bei der Polizei in Burgau melden.