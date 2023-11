In Memmingen hatten Polizisten am Sonntag alle Hände voll zu tun, eine randalierende Jugendliche zu bändigen. Der Vater des Mädchens hatte sie beim Kiffen erwischt. Beim anschließenden Streit flippte sie vollkommen aus und griff unter anderem Polizeibeamte an.

Etwa gegen 06:00 Uhr morgens kam es in Memmingen zu dem Streit zwischen Vater und Tochter. Als die Polizisten hinzukamen, randalierte die Tochter, die von ihrem Vater festgehalten wurde. Weil sich das Mädchen nicht beruhigen lies und sie wild um sich schlug, mussten die Beamten sie fesseln.

Vater erwischt Tochter beim Kiffen

Der Polizei zufolge war es zum Streit gekommen, als der Vater die Tochter zusammen mit Freunden beim Drogenkonsum erwischt hatte. Die Beamten fanden tatsächlich zwei angerauchte Joints, einen Crusher sowie eine Tüte mit Marihuana.

Mädchen verletzt zwei Polizisten

Das Mädchen sollte in eine Fachklinik gebracht werden, dagegen wehrte sie sich jedoch massiv. Am Polizeifahrzeug klemmte das Mädchen die Hand einer Polizeibeamtin ein und trat gegen einen Polizisten. Beide Beamte erlitten durch die Attacken Verletzungen. Die Polizei Memmingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.