Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Mindelheim ist eine Autofahrerin gegen ein Polizeiauto geprallt.

Eine 35-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Mindelheim beim Ausparken angefahren. Die Autofahrerin wollte ihr Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Allgäuer Straße in Mindelheim ausparken. Dabei stieß sie allerdings mit der Heckseite ihres Autos gegen die linke hintere Tür des Streifenwagens.

Vierstelliger Sachschaden bei Auspark-Unfall mit Streifenwagen in Mindelheim

Dieser sei ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt gewesen, da die Beamten dienstlich in dem Supermarkt zu tun hatten, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Zur Unfallaufnahme mussten die Beamten eine benachbarte Streifenwagenbesatzung anfordern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.