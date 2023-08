In Kempten hat ein Autofahrer am Dienstag einen Verkehrsunfall verursacht, weil er die Vorfahrt missachtet hatte. Der 86-Jährige war beim Abbiegen mit einem Auto zusammengestoßen und anschließend gegen eine Laterne geschleudert worden. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf dem Schumacherring Ecke Ostbahnhofstraße. Der Unfallverursacher wollte gegen 10:30 Uhr der Polizei zufolge ungebremst nach links in die Ostbahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Verkehr, der in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Kurz darauf stieß er mit einem anderen Auto zusammen.

Auto wird gegen Laterne geschleudert

Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des Rentners um die eigene Achse geschleudert, bis er gegen eine Laterne prallte. Die Beifahrerin des Unfallverursachers musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hoher Schaden

Während der Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Polizei den Schumacherring in Richtung Berliner Platz für eine halbe Stunde sperren. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 22.000 Euro.