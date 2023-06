Bei einem Unfall auf der A8 bei Günzburg sind am Montagabend zwei Frauen teils schwer verletzt worden. Ihr Auto war gegen einen Betonwand geprallt.

Laut der zuständigen Polizei in Günzburg war die 48-jährige Fahrerin auf der A8 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Stadt Günzburg kam die Frau dann nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Betongleitwand und schleuderte nach rechts über die Fahrbahn. Im Anschluss durchbrach das Auto der Frau einen Wildschutzzaun, überschlug sich und blieb in einem Acker auf dem Dach liegen.

Unfall auf A8 bei Günzburg: Zwei Menschen verletzt

Die 48-jährige Fahrerin und ihre 28-jährige Beifahrerin konnten sich nach dem Unfall zunächst selbst aus dem Auto befreien und wurden von anderen Autofahrern erstversorgt. Während sich die Unfallverursacherin nur leichte Verletzungen zuzog, erlitt ihre Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Fünfstelliger Sachschaden nach Unfall auf A8 bei Günzburg

Die Autobahn A8 war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Auto der 48-jährigen Frau musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Warum die Frau von der Fahrbahn abgekommen war ist noch unklar.