Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montag gegen 16.15 Uhr in Untereschach. Ein Autofahrer geriet in der Straße "Hohe Bäume" mit einem Passanten derart einander, dass die Beteiligten handgreiflich wurden. Hintergrund des Streits dürfte gewesen sein, dass der 42-jährige Autofahrer nach Auffassung des Passanten die Straße nicht befahren dürfe und sich dessen Fahrzeug in den Weg stellte. Als der 42-Jährige zum Wenden ansetzte, soll der unbekannte Kontrahent ihm auf die Motorhaube geschlagen haben.

Wer kennt den aggressiven Fußgänger?

Dies führte dazu, dass der Autofahrer ausstieg und es zum Handgemenge der Beteiligten kam, von dem der Autofahrer leichte Verletzungen davontrug. Erst als die weibliche Begleitung des Passanten einschritt, ließ der Unbekannte vom Autofahrer ab und ging davon. Der Fußgänger soll etwa 60 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er war hellhäutig, von normaler Statur und trug eine Brille. Er war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet und trug eine helle, flache Mütze. Seine Begleiterin dürfte ähnlichen Alters gewesen sein. Sie war etwa 160 cm groß, hellhäutig und hatte braune, lockige Haare. Sie trug helle Kleidung. Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die sonstige Hinweise auf den möglichen Täter liefern können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.