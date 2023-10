Bei Neusäß im Landkreis Augsburg hat ein unbekannter Mann ein Mädchen missbraucht. Die Tat geschah neben einem Spielplatz.

Ein noch unbekannter Täter soll am Sonntagnachmittag in Ottmarshausen ein Mädchen missbraucht haben. Laut der Kriminalpolizei Augsburg ereignete sich die Tat gegen 16 Uhr neben dem Wasserspielplatz in der Mühlbachstraße.

Sexueller Missbrauch von Kind im Landkreis Augsburg

Nach Angaben der Polizei spielten zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren gemeinsam auf dem Wasserspielplatz. Die Eltern der Kinder befanden sich ebenfalls auf dem Spielplatz. Gegen 16 Uhr verließen die zwei Mädchen dann das Gelände und hielten sich alleine auf einem angrenzenden Feld auf. Dies nutze der unbekannte Täter wohl aus und näherte sich den beiden. Der Täter habe dann "sexuelle Handlungen" an einem der Mädchen durchgeführt, so die Polizei weiter. Die beiden Mädchen verständigten daraufhin die Eltern. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Mädchen an Spielplatz in Ottmarshausen missbraucht: So soll der Täter aussehen

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 18 bis etwa 30 Jahren handeln. Er soll eine helle Haut, kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart tragen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Baseball-Mütze, die der Täter verkehrt herum getragen hatte sowie ein schwarzes Oberteil mit weißen Applikationen. Bei dem Täter soll es sich zudem um einen Raucher handeln.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die Person mit dem beschriebenen Aussehen?

Wem ist ein Mann aufgefallen, der sich am 01.10.2023 oder in den Wochen bzw. Tagen zuvor am Wasserspielplatz oder in dessen Bereich aufgehalten hat?

Hinweise zu dem Täter, bzw. zu der Tat an dem Wasserspielplatz in Ottmarshausen bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Gemeinde liegt nahe an der Stadt Augsburg

Das Pfarrdorf Ottmarshausen ist ein Ortsteil der Stadt Neusäß (22.872 Einwohner) und liegt im Landkreis Augsburg. Neusäß grenzt an die nordwestlichen Stadtgrenze von Augsburg.