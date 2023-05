Zu schnell bei Nässe unterwegs war ein Autofahrer am Mittwochabend in Kempten. Der Mann kam von der Straße ab und landete in einer Hecke.

Der 22-Jährige fuhr am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr die Zeppelinstraße in Kempten entlang. Weil er nach Angaben der Polizei für die herrschenden Wetterbedingungen zu schnell gefahren ist, kam er nach links von der Straße ab, krachte durch einen Metallzaun und landete in einer Hecke.

Kran muss Auto vom Grundstück einer Firma in Zeppelinstraße bergen

Das Auto kam erst im Firmengrundstück, das hinter der Hecke lag, zum Stillstand. Die Feuerwehr Kempten rückte anschließend mit 25 Einsatzkräften an. Ein Kran musste schließlich das Auto von dem Grundstück bergen.

20-jähriger Autofahrer und Beifahrer werden bei Unfall in Kempten leicht verletzt

Der Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.