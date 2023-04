Ein Hund greift am Öschlesee bei Sulzberg einen Mann an. Der 29-Jährige verletzt sich bei der Attacke des Labradors. Die Halterin des Tieres fühlt sich nicht angesprochen und geht einfach weiter.

Am Mittwochnachmittag ist, wie die Polizei jetzt mitteilt, ein 29-jähriger Mann auf einem Parkplatz am Öschlesee bei Sulzberg von einem Hund angegriffen worden. Der schwarze Labrador griff den 29-Jährigen plötzlich und unvermittelt an. Der Mann stürzte bei dem Angriff und zog sich diverse Verletzungen zu.

Nach Hundeangriff: Halterin reagiert nicht und geht weg

Die Halterin des Hundes reagierte nicht auf den Vorfall. Obwohl sie darauf angesprochen wurde. Sie ging einfach weg und entfernte sich mit ihren Hunden von dem Parkplatz.

Beschreibung der Hundehalterin

Die Halterin wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt

circa 170 cm groß

schlank

glatte schwarze schulterlange Haare

Brille

Bekleidet mit Regenbekleidung

Unterwegs war sie wie bereits erwähnt mit einem schwarzen Labrador sowie einem Mischlingshund mit nur drei Beinen

Zeugen des Vorfalles oder Zeugen, die Hinweise auf die Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831 9909-0 zu melden.