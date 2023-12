Bei Füssen musste die Feuer zu einem Kellerbrand ausrücken. Die Brandursache war wohl ein Scheitofen.

In Trauchgau bei Füssen hat es am Donnerstagabend in einem Keller gebrannt. Laut der Polizei hatte der 14-jährige Sohn einer Familie einen Scheitofen in dem Keller angefeuert und das Haus im Anschluss verlassen.

Trauchgau: Feuerwehr und Vater können Brand im Keller löschen

Als der Vater des Jungen nach Hause kam, bemerkte er den Rauch und konnte mit einem Feuerlöscher bereits einen Teil des Feuers im Keller löschen. Der alarmierten Freiwillige Feuerwehr Trauchgau gelang es dann, den Brand komplett abzulöschen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand verletzt - auch ein Sachschaden entstand nicht.

Polizei ermittelt

Die Feuerwehr lüftete im Anschluss an die Löscharbeiten das Haus. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Polizei ermittelt und versucht die Brandursache herauszufinden.