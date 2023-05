Mit selbst gebauten Flößen sind 15 Kinder und Jugendliche auf den Bodensee hinausgepaddelt. Doch der Ausflug wurde zum Horror-Trip.

Es hätte ein schönes Erlebnis werden sollen, doch eine Fahrt über den Bodensee wurde am Mittwoch für 14 Schülerinnen und Schüler und ihre Betreuerin zum Horror-Trip. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren fuhren auf zwei selbst gebauten Flößen und einem aufblasbaren Kajak über den Bodensee.

Wind treibt Flöße und Kajak vor Friedrichshafen auf den Bodensee hinaus

Doch schon bald verloren sie die Kontrolle über ihre Boote. Der starke Wind trieb sie immer weiter auf den See hinaus. Der Gruppe blieb schließlich nichts anderes übrig, als um Hilfe zu rufen. Das hörte zum Glück die Bootbesatzung einer Segelschule, die die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen alarmierte.

Betreuerin und Kind müssen vorsorglich ins Krankenhaus

Die Wasserschutzpolizei rettete alle 15 Menschen und brachte sie zurück an Land. Rettungskräfte betreuten dort die Gruppe seelsorgerisch und medizinisch. Die Einsatzkräfte brachten die Betreuerin und ein Kind vorsorglich in ein Krankenhaus. Die anderen Jugendlichen sind nach Angaben der Polizei wohlauf. Ein Team der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) holte die beiden Flöße und das Kajak vom Bodensee.

Der Bodensee ist der drittgrößte See Mitteleuropas

Der Bodensee ist das größte Binnengewässer in Deutschland. An ihn grenzen die drei Staaten Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er besteht aus dem Ober- und Untersee und einem Flussabschnitt des Rheins, der die beiden Seen verbindet. Seine Uferlänge beträgt 273 Kilometer. Davon liegen 173 Kilometer in Deutschland, 28 Kilometer in Österreich und 72 Kilometer in der Schweiz.

Der Bodensee ist, wenn man Obersee und Untersee zusammenrechnet, mit 536 km² nach dem Plattensee (594 km²) und dem Genfersee (580 km²) flächenmäßig der drittgrößte See Mitteleuropas. Auch was das Wasservolumen betrifft, ist er mit 48,5 km³ nach dem Genfersee (89 km³) und dem Gardasee (49,3 km³) der drittgrößte See Mitteleuropas.