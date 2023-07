Ein Abiball hat in Berlin ein schreckliches Ende genommen. Eine 17-jährige Schülerin stürzte durch eine Plexiglaskuppel. Das Mädchen starb.

Die 17-Jährige war in der Nacht zum Montag auf einer Abi-Party in Berlin-Neukölln, berichtet die Polizei laut dpa. Zusammen mit einem 16-jährigen Schüler kletterte sie bei der Feier auf ein Dachfenster eines Hotels. Das Plexiglas der Lichtkuppel gab nach. die beiden Schüler stürzen in die Tiefe.

Schüler stürzen bei Abiball in Berlin-Neukölln durch Plexiglas-Kuppel

Wie der Berliner Kurier berichtet, feierten etwa 500 Schüler, Lehrer und Verwandte der Abiturienten des Rosa-Luxemburg-Gymnasium in einem Festsaal an der Ziegrastraße. Doch der Ball nahm gegen 1:30 Uhr ein plötzliches und furchtbares Ende. Um diese Zeit stürzten der 16-Jährige und die 17-Jährige durch die Glaskuppel. Dem Berliner Kurier nach stürzten sie acht Meter tief.

16-Jähriger überlebt und belebt 17-Jährige wieder

Der 16-jährige Jugendliche überlebte den Sturz, weil sein Fall von einigen Mülltonnen aufgefangen wurde. Die 17-Jährige hingegen wurde schwer verletzt. Zusammen mit einem Security-Mitarbeiter belebte der 16-Jährige die Jugendliche wieder. Rettungskräfte brachten das Mädchen danach in ein Krankenhaus.

Schülerin (17) stirbt nach Sturz bei Abifeier in Berlin

Doch die Verletzungen waren zu schwer. die 17-jährige Schülerin starb im Krankenhaus. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bislang noch unklar. Weitere Informationen waren am frühen Montagmorgen nicht bekannt.