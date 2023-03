Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen im Mordfall Selma Öztürk erneut aufgenommen. Bei dem Fall handelt es sich um einen 36 Jahre alten "Cold Case". Die junge Frau wurde 1987 erschossen aufgefunden. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Jagdaufseher hat Selma Öztürk am 13. Juni 1987 in einem Waldstück bei Hörstein/Alzenau (Kreis Aschaffenburg) gefunden. Die nur 25 Jahre alte Frau wurde mit mehreren Schüssen getötet.

Der Fundort ist nicht der Tatort

Die genaue Fundstelle liegt an einem Waldweg, der von der Mömbriser Straße abzweigt. Diese Straße verbindet die Orte Hörstein und Hohl. Das BLKA geht davon aus, dass der Fundort nicht der eigentliche Tatort war. Die Leiche wurde wohl von mindestens zwei Personen mit einem Fahrzeug in das Waldstück gebracht und dort abgelegt.

Opfer hatte Bezug zum Drogenmilieu

Selma Öztürk (geb. am 10. April 1962 Malatya/Türkei) ist 1970 mit acht Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. 1979 heiratet sie im Alter von 17 Jahren einen Landsmann. Im gleichen Jahr wird ihr Sohn geboren. Ihr Ehemann ist im Rauschgifthandel aktiv. 1985 wird er zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Als ihr Mann im Gefängnis ist, wird Frau Öztürk aus dessen Umfeld finanziell unterstützt, arbeitet aber auch als Putzfrau und in einer Textilfabrik. Sie beginnt ein Verhältnis mit einem verheirateten Freund ihres Mannes. Dieser ist ebenfalls im Rauschgifthandel aktiv. Die vielfachen Belastungen lassen Selma drogensüchtig werden. Sie raucht Heroin. Um ihren Sohn aus den schwierigen Lebensumständen herauszunehmen, bringt sie ihn zu ihrer Schwiegermutter in die Türkei.

Rekonstruktion der letzten Stunden

Zuletzt wurde Selma Öztürk am 10.06.1987 in der Gaststätte "Zum Gemütlichen Eck" in der Arnoldshainer Str. 2, Frankfurt/Main (Ortsteil: Rödelheim) gesehen. Frau Öztürk hielt sich für einige Zeit in diesem Lokal auf und telefonierte über einen dortigen Festnetzanschluss mit einer unbekannten Person, die sie abholen wollte. Gegen 22:00 Uhr verließ sie alleine die Gaststätte. Frau Öztürk lebte zuletzt in einer kleinen Wohnung in der Arnoldshainer Str. 5, Frankfurt-Rödelheim, gegenüber des Lokals.

Zeugin eines anderen Mordes

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass Selma Öztürk selbst Zeugin eines anderen Mordes im Rauschgiftmilieu am 02.02.1987 in Amsterdam wurde. Darüber hinaus war sie im Besitz eines Schuldenbuchs und einer Pistole ihres neuen ebenfalls inhaftierten Freundes. Diese Umstände machten sie zunehmend zu einer Bedrohung für den Drogenschmuggelring. Es ist zu vermuten, dass diese Umstände letztlich zur Ermordung von Frau Öztürk führten.

Aktenzeichen XY

Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen sogenannten "Cold Case", in dem wegen neuer Erkenntnisse wieder die Ermittlungen aufgenommen wurden. Auch 36 Jahre nach der Tat unternimmt das BLKA alles, um das Verbrechen aufzuklären. Dabei nutzt es neue Ermittlungsmethoden und fortschrittlichste Kriminaltechnik. Der ermittelnde Beamte wird außerdem laut BLKA am Mittwoch, den 01. März 2023, um 20:15 Uhr, in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" vorstellen.

Zeugenaufruf

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wer kann Hinweise zum Täter bzw. möglichen Mittätern machen?

Wer hat Beobachtungen (Fahrzeuge/Personen, die Frau ÖZTÜRK getroffen haben) am 10.06.1987 im Bereich der Arnoldshainer Straße in Frankfurt- Rödelheim gemacht?

Gibt es Erkenntnisse, von wem Frau ÖZTÜRK in der Nacht vom 10.06./11.06.1987 abgeholt wurde?

Gibt es Erkenntnisse zum Schuldenbuch und der Pistole?

Das Bayerische Landeskriminalamt nimmt unter der Telefonnummer 089/1212 - 0 entgegen. Mögliche Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.