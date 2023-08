In Sonthofen sind zwei Menschen bei einem Autounfall verletzt worden. Der Fahrer war in einen Baustellenbereich geraten und dort in einen Kieshaufen gekracht.

Der Polizei zufolge hatte der Autofahrer die Baustellenabsperrung auf der B308 übersehen. Der Mann hat eine Absperrbake umfahren und war so im Baustellenbereich gelandet. Dort kollidierte er dann mit dem aufgeschütteten Kieshaufen.

20.000 Euro Schaden

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Das Auto wurde schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro.