Ein Anruf bei der Polizei sorgt am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz der Polizei. Gemeldet wurde ein "Mann in Tarnanzug und mit Waffe". Vor Ort stehen die Beamten dem maskierten Rächer von Gotham City bzw. Kempten gegenüber.

Die Meldung geht bei der Polizei Kempten am Dienstagmorgen ein: Im Bereich Leubas sei ein Mann mit Tarnanzug und einer Waffe unterwegs. Diese Nachricht löste umgehend einen Großeinsatz aus. Doch in der Heisinger Straße angekommen, erlebten die Einsatzkräfte schließlich eine Überraschung. Die Polizisten, die sofort mit mehreren Streifenwagen anrückten, trafen dort nämlich auf Batman.

Der Kemptener "Batman" ist stadtbekannt

Beziehungsweise einen als Batman verkleideten Mann. Der Mann ist in Kempten bekannt und schlüpft seit Jahren immer wieder in die Rolle des Fledermaus-Helden. So zauberte er bereits während der Corona-Pandemie manchem Passanten in Kempten ein Lächeln auf die Lippen. die Polizei konnte daher Entwarnung geben.