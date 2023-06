Rothdachweiher in Babenhausen: Drei Badegäste hören plötzlich Hilferufe. Ein Mann kann sich kaum noch über Wasser halten. Die Drei retten den 42-Jährigen. Doch der Mann schwebt weiter in Lebensgefahr.

Es war am Donnerstagnachmittag um etwa 16:30 Uhr, als die drei Badegäste am Rothdachweiher in Babenhausen verzweifelte Hilferufe aus dem Wasser hören. Die Schreie stammten von einem 42-jährigen Mann. Der geriet laut Polizei während des Schwimmens unweit des Ufers in Not und kam dabei unter Wasser.

Badegäste retten Mann am Rothdachweiher in Babenhausen aus dem Wasser

Die Badegäste zögerten nicht: Sie rannten und schwammen umgehend zu dem Mann um ihm zu helfen. Gemeinsam schafften sie es den mittlerweile bewusstlosen 42-Jährigen an Land zu ziehen. Dort begannen sie den Mann wiederzubeleben - bis der Notarzt eintraf.

Mann schwebt im Krankenhaus in Lebensgefahr

Der 42-Jährige wurde sofort mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Ulm auf die Intensivstation gebracht. Doch sein Zustand ist weiter kritisch. Die behandelnden Ärzte schließen ein Ableben nicht aus, berichtet die Polizei.

Ursache für Badeunfall noch nicht klar

Ob eine natürliche innere Ursache oder mangelnde Schwimmfertigkeiten für den Badeunfall ursächlich waren, ist noch nicht klar. Eine Fremdeinwirkung kann aufgrund der Zeugenaussagen vor Ort jedoch ausgeschlossen werden. Im Einsatz befanden sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen, eine Rettungswagen- und Notarztbesatzung des Roten Kreuzes Babenhausen und Illertissen und ein Rettungshubschrauber.