Ein Feuer ist am Mittwoch in einer Firma in Bad Wörishofen ausgebrochen. Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen hatten wohl den Brand verursacht.

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am frühen Mittwochnachmittag laut Polizei in der Gewerbestraße in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu). Der Grund: Bei einer Firma ging der Feueralarm los. Den Brandbekämpfern gelang es schnell den Kleinbrand zu löschen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Beamten dürften achtlos weggeworfene Zigarettenkippen das Feuer verursacht haben. Neben den Feuerwehren der Umgebung mit 45 Einsatzkräften war auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.