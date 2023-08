In Bad Wörishofen, in Lindau und in Buchloe wurden in den letzten Tagen Bagger beschädigt. Die Täter sind unbekannt. Einen Zusammenhang gibt es offenbar nicht.

Sachschaden an Bagger in Buchloe

Schon am Wochenende hatte sich ein Unbekannter in einer Kiesgrube an der Schwabenstraße in Buchloe einen Bagger vorgenommen. Der Täter beschädigte laut Polizei mit einem Stein die Scheibe des Kettenbaggers und vermutlich mit einem Fußtritt eine Leiste an der Tür der Arbeitsmaschine. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Buchloe unter Tel. 08241/9690-0.

Fahrzeugteile von Bagger in Bad Wörishofen herausgerissen und zerstört

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Kiesgrube im Bereich Bahleweg/Söllerckweg in Bad Wörishofen ein Radlader durch unbekannte Täter beschädigt. Die Unbekannten rissen diverse Fahrzeugteile heraus, oder zerstörten sie sogar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen ermittelt und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.

Zwei Bagger in Lindau beschädigt

Ein Vermieter von Baumaschinen zeigte bei der Lindauer Polizeiinspektion dann am Mittwoch eine Beschädigung an zwei seiner Bagger an. Die Fahrzeuge standen auf einem Gelände im Lehmgrubenweg in Lindau. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fahrzeuge durch das Werfen von Steinen. Einen genauen Tatzeitraum kann die Polizei nicht angegeben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.