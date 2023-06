Ein 33-Jähriger und ein 17-Jähriger springen bei Bad Wörishofen mit dem Fallschirm ab. Wegen einer Windböe geht der Fallschirmsprung schief. Beide stürzen ab.

Am Sonntagmittag führte der 33-jährige Fallschirmspringer laut Polizei zusammen mit seinem 17-jährigen Fluggast einen Tandemsprung am Flugplatz Bad Wörishofen-Nord durch. Bei dem Sprung gerieten die Beiden in Turbulenzen und stürzten aus mehreren Metern Höhe in ein Feld südlich des Flugplatzes.

Beide Fallschirmspringer kommen verletzt ins Krankenhaus

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es wegen einer Windböe zu dem Absturz. Der 33-Jährige wurde bei dem Sturz schwerverletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige wurde leichtverletzt. Der Rettungsdienst brachte auch ihn in eine Klinik.