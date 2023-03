Die Polizei sucht nach mehreren Personen, die am Samstagmittag Steine von einer Brücke auf die B19 geworfen haben. Bei den Steinewerfern soll es sich um mehrere Kinder oder Jugendliche handeln. Ein Stein hatte einen Kleintransporter getroffen und beschädigte dabei die Windschutzscheibe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach dem Steinwurf flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro, so die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Kempten entgegen. Die Telefonnummer lautet 0831-9909-2050.