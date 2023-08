Bei einem Unfall auf der B12 in Höhe Hirschzell sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 33-jähriger Autofahrer gegen 12:10 Uhr auf der B12 in Fahrtrichtung Kempten unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Hirschzell war der Mann dann plötzlich nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er zunächst in die Seite eines entgegenkommenden Vans. Dieser wurde dadurch in den Grünstreifen geschleudert. Im Anschluss krachte der 33-jährige Autofahrer dann frontal in das Auto eines entgegenkommenden 70-Jährigen.

Zwei Personen mussten ins Krankenhaus

Die Fahrerin des Vans zog sich bei dem Unfall Schürfwunden zu. Ihre drei Kinder im Alter von vier, sechs und neun Jahren blieben bei dem Crash glücklicherweise unverletzt. Die beien 33 und 70 Jahre alten Autofahrer mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

B12 nach Frontalunfall bei Hirschzell zeitweise gesperrt

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die B12 war im Bereich der Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Neben dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Polzei vor Ort.