In Stans (Tirol) sind am Sonntag eine Mutter und ihr Sohn mit dem Auto verunglückt. Weil sich die Frau durch eine Spinne erschreckt hatte, kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13:40. Der Sohn hatte seine Mutter auf die Spinne auf ihrer Kleidung aufmerksam gemacht. Die 41-jährige Türkin verriss daraufhin vor Schreck das Lenkrad und stürzte anschließend in den Stanser Bach.

Feuerwehr befreit Mutter aus Wagen

Der 12-jährige Sohn konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und auf dem seitlich im Bach liegenden Auto auf die Rettungskräfte warten. Die freiwillige Feuerwehr musste die Frau aus dem Wagen befreien. Mutter und Sohn erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen an Armen und Beinen. Die Mutter war wegen des ins Auto eindringenden Wassers zudem unterkühlt. Die Feuerwehr holte das Auto anschließend aus dem Bach.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt 46 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Stans und Schwaz vor Ort. Im Einsatz war außerdem ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie Polizeibeamte aus Schwaz und Strass.