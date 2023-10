Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Untermaiselstein gerufen. Ein Feuerwehrmann wurde noch auf bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus in einen Unfall verwickelt. Dabei verletzte sich eine 45-jährige Frau schwer.

Nachdem am Mittwochabend ein Notruf eines 13-jährigen Jungen aus Untermaiselstein wegen einem Feuer eingegangen war, rückten die freiwilligen Feuerwehren Immenstadt und Untermaiselstein aus. Ein 19-jähriger Feuerwehrmann verunfallte jedoch laut Polizei um etwa 18:20 Uhr noch bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus Immenstadt.

Unfall in Immenstadt: Vorfahrtsberechtigten Feuerwehrmann übersehen

Der 19-Jährige, der wegen des Brandes in Untermaiselstein alarmiert wurde, fuhr mit seinem Auto von Stein kommend auf der Kemptener Straße in Richtung Immenstadt. Eine 45-jährige, die mit ihrem Auto zur gleichen Zeit von der Straße Am Galgenbichl nach links in die Kemptener Straße einfahren wollte, übersah den vorfahrtsberechtigten Feuerwehrmann. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Schwere Verletzung im Brustbereich - Autofahrerin zieht sich Thoraxtrauma zu

Dabei zog sich die Autofahrerin ein Thoraxtrauma zu. Sie wurde daher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Immenstadt ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Vorfahrtsverstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro.