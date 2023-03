Gekracht hat es am Mittwochnachmittag auf der B467 bei Tettnang. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Subaru auf die Bundesstraße auf. Dabei übersah er jedoch einen Sokda, der auf der B467 in Richtung Ravensburg unterwegs war.

Der 40-jährige Fahrer des Skodas konnte einen Crash nicht mehr verhindern. Er krachte in die Seite des Subaru. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer sowie eine Beifahrerin im Subrau und drei weitere Insassen im Skoda zum Teil schwerer verletzt. Neben mehreren Rettungswagen, die die Verletzten zur weiteren ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser brachten, war auch ein Rettungshubschrauber sowie die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro

Insgesamt dürfte bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden sein. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr einseitig in Fahrtrichtung Kressbronn am Bodensee gesperrt.