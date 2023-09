Auf der B17 bei Schwangau ist eine Autofahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Die 52-Jährige wollte einem Rettungswagen Platz machen und krachte dabei gegen eine Mauer.

Die 52-Jährige war gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn auf der B17 von Schwangau in Richtung Buching unterwegs. Hinter ihr näherte sich ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene. Um dem Rettungswagen Platz zu machen, fuhr die Frau nach rechts und übersah dabei einen Graben, der mit einer Mauer verstärkt war.

Auto überschlägt sich fast

Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die Mauer. Laut Polizeimeldung war der Aufprall so heftig, dass sich das Auto beinahe überschlug. Die Rettungssanitäter hatten den Unfall beobachtet und alarmierten die Polizei. Anschließend leisteten sie erste Hilfe.

Rettungshubschrauber bringt verletzte Fahrerin ins Krankenhaus

Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen im Bauchbereich. Ihr 14-jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, blieb glücklicherweise unverletzt. Die 52-Jährige wurde per Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Totalschaden.