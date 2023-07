Am Sonntag hat eine Autofahrerin zwei Menschen in einem Parkhaus erfasst und schwer verletzt. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

In Biberach hat eine 71-jährige Autofahrerin am Sonntag zwei Fußgänger erfasst. Laut der zuständigen Polizei fuhr die Frau mit hoher Geschwindigkeit in das Parkhaus der Stadthalle.

Unfall in Biberacher Parkhaus: Zwei Fußgänger erfasst und dann gegen vier Autos geprallt

Beim Einfahren auf das Parkdeck habe die 71-jährige Frau ihren Mercedes plötzlich beschleunigt und dort die beiden Personen erfasst, berichtet die Polizei. Beide seien auf das Fahrzeug "aufgeladen" worden und stürzten dann zu Boden. Im Anschluss raste die Frau weiter und krachte in vier ordnungsgemäß geparkte Autos.

Sachschaden bei Parhaus-Crash in Biberach bei rund 90.000 Euro

Bei dem Unfall in dem Biberacher Parkhaus wurden die 48-jährige Fußgängerin und der 50-jährige Fußgänger schwer verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst musste beide in umliegende Krankenhäuser transportieren. Die 71-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. An den insgesamt fünf betroffenen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro. Vier Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit in noch unklar, warum die Autofahrerin plötzlich beschleunigt hat.