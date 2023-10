Während eines Sturms am Sonntag sind in Burgau zwei Menschen verletzt worden. Eine Frau war gegen einen umgekippten Baum gefahren und schleuderte anschließend in ein stehendes Auto.

Wegen des Sturms war der Polizei zufolge ein Baum zwischen Hammerstetten und Limbach unmittelbar vor einer Autofahrerin umgekippt. Sie kollidierte mit dem Baum und schleuderte dann in einen auf der Gegenfahrbahn stehenden Ford.

Zwei Menschen leicht verletzt

Sowohl die Autofahrerin als auch der Mann im stehenden Auto wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Sicherung der Unfallstelle, der Beseitigung des Baumes sowie zur Fahrbahnreinigung waren die Feuerwehren aus Hammerstetten, Wettenhausen und Limbach eingesetzt.

Polizei muss mehrmals wegen Sturm ausrücken

Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Straße war während der Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen gesperrt. Im weiteren Verlauf mussten sich die Beamten noch um umgekippte Baustellenabsperrungen und umhergewirbelte Baumaterialien in der Augsburger Straße und Bleichstraße in Burgau kümmern. Schaden entstand hier keiner.