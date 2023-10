In der Fußgängerzone in Kempten haben sich am Donnerstag laut Polizei "Szenen wie in einem Actionfilm" abgespielt.Eine Frau hatte dort einen Mann erst angefahren und dann auch noch am Wagen mitgeschleift.

Am Vormittag des Donnerstags war die 39-jährige Frau laut Polizei mit ihrem Auto mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise entgegen des Einbahnverkehrs die Fußgängerzone in Kempten entlang gefahren. Zeugen machten sie deshalb auf ihr Fehlverhalten aufmerksam.

Autofahrerin fährt Zeugen an und gibt unbeeindruckt weiter Gas

Die Fahrerin konterte jedoch mit Beleidigungen und fuhr dann offensichtlich gezielt seitlich gegen einen der Zeugen, einen 33-jährigen Mann. Um nicht zu stürzen, hielt sich der 33-Jährige an der Fahrzeugtüre am Rahmen der geöffneten Seitenscheibe fest. Davon unbeeindruckt, wie die Polizei mitteilt, gab die 39-jährige Frau weiter Gas und schleifte den 33-Jährigen etwa 20 Meter weit mit, bis er sich vom Fahrzeug lösen konnte und auf der Fahrbahn landete.

Mann wird leicht verletzt - Zeugen merken sich Kennzeichen

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Autofahrerin entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung weiterer Sorgfaltspflichten vom Unfallort. Da sich anwesende Zeugen das Kennzeichen merken konnten, ermittelten die Beamten der Verkehrspolizei Kempten die Frau. Den Führerschein von ihr stellten sie noch am selben Tag sicher.