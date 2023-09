In Füssen ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine Autofahrerin hatte sie übersehen.

Die 54-jährige Autofahrerin war laut Polizei damit beschäftigt, ihr Auto auf dem Parkplatz am Bahnhof auszuparken. Hinter dem Auto stand jedoch eine 74-jährige Fußgängerin, die dort auf ihren Ehemann wartete.

Fußgängerin bei Unfall in Füssen leicht verletzt

Als die Autofahrerin rückwärts ausparkte, übersah sie die Fußgängerin und fuhr diese mit dem Heck ihres Wagens an. Die Fußgängerin stürzte daraufhin zu Boden. Eine Polizeistreife, die gerade zufällig vor Ort war, beobachtete den Vorfall und leistete unmittelbar Erste Hilfe. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte die 74-Jährige mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 54-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Am Auto entstand kein Sachschaden.