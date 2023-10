In den frühen Morgenstunden am 16.10.2023, bemerkte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin, vermutlich aufgrund des zu diesem Zeitpunkt dichten Nebels, zu spät den südlichen Kreisverkehr an der Kreisstraße.

Da ein anderes Manöver nicht mehr möglich war, wurde der Kreisverkehr von ihr geradeaus überfahren. Hierbei verlor sie schließlich vollends die Kontrolle über ihren Wagen und durchstieß rund 24 Meter abseits der Kreisverkehrsfläche eine dichte Heckenreihe. An ihrem ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Sie selbst erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.