Weil sie am Autobahnkreuz Memmingen die falsche Abfahrt genommen hatte, fuhr eine Autofahrerin rückwärts über die A7 und baute einen Unfall.

Die Frau fuhr am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr mit ihrem Daimler die A7 in Richtung Füssen entlang. Nach Angaben der Polizei wechselte die 65-Jährige am Autobahnkreuz Memmingen dann irrtümlich auf die Überleitung zur A 96 Richtung München.

Autofahrerin bemerkt am Autobahnkreuz Memmingen ihren Fehler und fährt rückwärts über die A7

Als sie ihren Fehler bemerkte, fuhr sie aber nicht etwa zur nächsten Ausfahrt weiter. Sie blieb einfach auf der Überleitung stehen, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts zurück.

Lkwfahrer bemerkt gefährliches Fahrmanöver der Frau und hupt

Der 65-jährige Fahrer des Lkws, der hinter ihr fuhr, bemerkte das gefährliche Fahrmanöver der Autofahrerin. Er stoppte seinen Lkw, schaltete die Warnblinkanlage ein und hupte. Doch darauf reagierte die Frau nicht. Sie fuhr einfach weiter zurück - und knallte gegen den Lkw.

Autofahrerin und Lkwfahrer bleiben unverletzt - Schaden am Auto und Lkw

Glücklicherweise blieben sowohl die Autofahrerin als auch der Lkwfahrer unverletzt. Der Daimler wurde am Heck beschädigt, der Lkw leicht an der Front. Beide Fahrzeuge konnten weiterfahren.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 65-Jährige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.