Weil sie am Steuer gesundheitliche Probleme bekommen hat, ist am Dienstagvormittag eine 80-jährige Autofahrerin bei Unterthingau von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Die Seniorin war nach Angaben der Polizei auf der B12 in Richtung Kaufbeuren unterwegs, als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte. Nach dem Unfall kam sie zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 5.000 Euro