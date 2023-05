Zwischen Waal und Bronnen ist am Mittwoch eine 49-jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt war die 49-Jährige von Erpfting Richtung Bronnen unterwegs, als sie auf Höhe Koppenhof nach links von der Fahrbahn in den Straßengraben abkam. Dort blieb das Fahrzeug stecken. Warum die Frau von der Straße abkam ist noch unklar. Die Lenkerin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Buchloe.