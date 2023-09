Am Montagmorgen sind vier Menschen bei einem Autounfall in Weißensberg verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin war am Steuer eingeschlafen und nahezu ungebremst auf einen vor ihr fahrendes Auto aufgefahren.

Die 46-jährige fuhr laut Polizei am Montagmorgen gegen 08:20 Uhr der A 96 in Fahrtrichtung München. Im Bereich der beiden Anschlussstellen Sigmarszell und Weißensberg fuhr die 46-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihr fahrenden Wagen eines 49-Jährigen auf. In den Fahrzeugen befand sich jeweils ein weiterer Mitfahrer.

Vier Menschen verletzt im Krankenhaus

Alle vier Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Sekundenschlaf hat strafrechtliche Folgen

Die Unfallverursacherin gab gegenüber der Polizei zu, am Steuer eingeschlafen zu sein. Daher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein.