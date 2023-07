Bei einem kuriosen Unfall in Heiden in der Schweiz hat eine 19-jährige Autofahrerin einen ungewollten "Ausflug" an den Straßenrand gemacht. Dort ging es allerdings steil bergauf.

Der ungewöhnliche Unfall ereignete sich am Dienstag (11. JUli 2023) in Heiden im Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dort wasr gegen 13.30 Uhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Personenwagen auf der Obereggerstrasse in Richtung Heiden unterwegs.

Im Bereich Untere Wässeren musste die Frau dann laut Polizei einer Katze ausweichen und geriet dabei mit ihrem Wagen links neben die Fahrbahn. Das Auto fuhr dann weiter über ein steiles Wiesenbord und kam schließlich auf einer Stützmauer zum Stehen.

Schweiz: Autofahrerin landet mit Wagen auf Stützmauer

Die Lenkerin konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Für Wagen und Straßenbefestigung ging der Unfall nicht ganz so glimpflich ab. Nach Angaben der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden entstand ein Sachschaden in Höhe von von mehreren Tausend Franken. Wie die Katze den ganzen Vorfall überstand, teilte die Polizei in ihrem Bericht vom Dienstagabend nicht mit.

Heiden ist eine Gemeinde im Norden der Schweiz nahe des Bodensees zwischen St. Gallen und St. Margrethen. Der Ort hat rund 4200 Einwohner.