Am Samstagabend ist es am Kaunertaler Gletscher (Tirol) zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde eine junge Autofahrerin durch Geröllmassen eingeschlossen.

Gegen 21:44 Uhr wurde die Polizei in Ried im Oberinntal darüber informiert, dass eine Mure auf die Kaunertaler Gletscherstraße, eine Privatstraße der Kaunertaler Gletscherbahnen, abgegangen sei. Dabei soll sich auch ein Pkw im Bereich der Mure befunden haben.

Murenabgang nach der Mautstelle

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Freiwillige Feuerwehr Kaunertal bereits mit 40 Mann und vier Fahrzeugen auf Erkundungsfahrten im betroffenen Gebiet unterwegs war. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ca 800 Meter nach der Mautstelle der Kaunertaler Gletscherstraße, taleinwärts, eine ca 40 Meter breite und an die zwei Meter hohe Mure über der Gletscherstraße abgegangen war.

19-Jährige sitzt zwischen Muren fest

Etwa 800 Meter weiter taleinwärts war eine weitere Mure mit einem großen Stein auf die Gletscherstraße niedergegangen. Zwischen den beiden Muren fanden die Rettungskräfte den Wagen einer 19-jährigen Österreicherin, die durch die Vermurungen vor und hinter ihrem Wagen, zwischen den Muren eingeschlossen war.

Autofahrerin nicht verletzt

Die junge Frau war der Polizei Tirol zufolge glücklicherweise unverletzt. Sie konnte sich in ein Anwesen in der Umgebung zurückziehen und dort unterkommen. Am Fahrzeug konnte in der Nacht keine Beschädigung festgestellt werden.

Gletscherstraße gesperrt

Nachdem keine Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge oder vermisste Personen vorlagen, wurde die Kaunertaler Gletscherstraße zumindest bis zum Morgen des 13.08.2023 bzw der Räumung derselben gesperrt.