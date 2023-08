Auf der A96 bei Leutkirch hat am Montagmittag ein Autofahrer verbotenerweise die Rettungsgasse genutzt. Jetzt droht im eine empfindliche Strafe.

Durch eine Baustelle gab es auf der A96 in Richtung Lindau gegen 12:00 Uhr einen kilometerlangen Rückstau. Um dem zu entgehen nutzte der Autofahrer für mehrere hundert Meter die Rettungsgasse. Dem Fahrer droht jetzt der Polizei zufolge ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

LKW-Fahrer vergisst Rettungsgasse

Auch einem LKW-Fahrer bekam wegen seines Fehlverhaltens Ärger mit der Polizei. Der Ausländer stand gegen 14:00 Uhr auf der Gegenspur im Stau und hatte offenbar vergessen, eine Rettungsgasse zu bilden. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.