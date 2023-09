Ein Autofahrer hat am Donnerstag einen Fahrradsturz in Leipheim verursacht und ist im Anschluss einfach weitergefahren.

In Leipheim hat ein unbekannter Autofahrer einen Radsturz verursacht. Laut der Polizei befuhr ein 55-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag den Stadtberg. Dabei wurde er von einem Auto überholt. Der Fahrer des Autos scherte dann aber so knapp vor dem 55-Jährigen ein, dass dieser stark bremsen musste und stürzte.

Unfall verursacht: Autofahrer begeht nach Radsturz Fahrerflucht

Der Autofahrer hielt daraufhin kurz an, fuhr dann aber wieder weiter. Um den verletzten Radfahrer kümmerte sich der noch nicht bekannte Fahrer jedoch nicht. Die Polizei in Günzburg sucht nun nach dem Unfallverursacher. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg melden. Die Telefonnummer lautet 08221/919-0. Der 55-jährige Radfahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.