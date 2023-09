In Marktoberdorf ist am Donnerstag eine Frau mit ihrer Tochter mit dem Moped gestürzt. Die Frau musste einem Autofahrer ausweichen und geriet dabei ins Schlingern. Der Fahrer, hatte die beiden beim Abbiegen übersehen. Nach dem Unfall setzte er seine Fahrt einfach fort.

Die 37-jährige Frau war am Nachmittag gegen 17:15 Uhr mit ihrem Moped auf der B 472 von Geisenried in Richtung Thalhofen unterwegs. Mit auf dem Moped saß ihre Tochter. Auf Höhe des Eisen Fendt bog ein Autofahrer der Polizei zufolge links ab und übersah dabei die Moped-Fahrerin.

Mopedfahrerin stürzt wegen abbiegendem Auto

Die 37-Jährige musste daraufhin stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei kam sie ins Schwanken und kippte anschließend nach links um. Der unbekannte Autofahrer hielt kurz an und fuhr anschließend weiter. Die Fahrerin und ihre Tochter blieben glücklicherweise unverletzt. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Autofahrer droht Strafanzeige

Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer über das Kennzeichen finden. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Polizei Marktoberdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08342/96040.