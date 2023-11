Ein Versteckspiel und eine Verfolgungsjagd zu Fuß hat sich am Mittwoch ein Autofahrer mit der Polizei in Argenbühl geliefert. Auf ihn kommen jetzt mehrere Anzeigen zu.

Autofahrer versteckt sich im Unterholz vor der Polizei

Die Polizei wollte am Mittwochvormittag das Auto eines 42-Jährigen in Eglofs (Gemeinde Argenbühl im Landkreis Ravensburg) kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten fuhr der Mann in einen Hof, stellte sein Auto ab und versteckte sich. Mehrere Polizeistreifen suchten daraufhin nach dem 42-Jährigen und wurden schließlich in rund 100 Metern Entfernung fündig. Dort saß der Mann im Unterholz. Als die Polizisten ihn entdeckten, rannte er los und flüchtete durchs Gebüsch. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Als sie ihn eingeholt hatten und festhielten, stürzten alle drei Personen in einen Stacheldraht und verletzten sich leicht.

Mann muss zur Blutentnahme - Polizei beschlagnahmt sein Auto

Der 42-Jährige ließ sich davon offenbar nicht beeindrucken. Er versuchte erneut wegzurennen, doch die Polizisten schnappten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Was der Grund für die Flucht war? Alkohol hatte der Mann laut Polizei zwar nicht intus, er stand aber augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem darf der Mann derzeit nicht Autofahren. Er besitzt aktuell keine Fahrerlaubnis. Nach der Verfolgungsjagd musste er zur Blutentnahme in eine Klinik. Die Polizisten beschlagnahmten sein Auto. Jetzt kommen mehrere Anzeigen auf ihn zu.