Ein Autofahrer hat am Donnerstag einen Fahrradfahrer in Tannheim bei Memmingen erfasst. Der Radler starb später im Krankenhaus.

Autofahrer nimmt Fahrradfahrer in Tannheim die Vorfahrt

Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 13:00 Uhr in Tannheim, einer Gemeinde im Landkreis Biberach, den Härdtleweg entlang. Laut Polizei radelte an einem Hof von rechts ein 69-jähriger Fahrradfahrer heran, der Vorfahrt hatte. Durch ein Haus war die Sicht jedoch eingeschränkt. Der Autofahrer übersah dadurch vermutlich den Fahrradfahrer, was dramatische Folgen hatte.

Fahrradfahrer wird bei Crash lebensgefährlich verletzt

Der 69-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte in die Seite des Autos und stürzte anschließend zu Boden. Der Fahrradfahrer trug nach Angaben der Polizei zwar einen Helm. Bei dem Crash zog er sich dennoch schwere Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

69-jähriger Radler stirbt im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen

Doch am Ende waren die Verletzungen des 69-Jährigen einfach zu schwer. Er starb am Freitag im Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Gemeinde Tannheim im Landkreis Biberach

Tannheim ist eine kleine Gemeinde im Südosten des Landkreises Biberach. Der oberschwäbische Ort befindet sich auf der württembergischen Seite des Illertals. Im Osten grenzt die Gemeinde an den bayerischen Landkreis Unterallgäu, Buxheim und die kreisfreie Stadt Memmingen. Im Süden grenzt die Gemarkung Tannheim an den Landkreis Ravensburg. 2520 Einwohner leben in der Gemeinde (Stand 31. Dezember 2022).

