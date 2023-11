Bei einem Autounfall am Donnerstagnachmittag zwischen Gutenstein und Sigmaringen ist ein 48 Jahre alter Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 14:00 Uhr eine 69-jährige Autofahrerin in Richtung Sigmaringen, kurz nach der Einmündung Dietfurt, aus noch unbekannter Ursache langsam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte ihr Wagen zunächst einen entgegenkommenden Toyota leicht am Seitenspiegel und prallte dann frontal in den ebenfalls entgegenkommenden Mini des 48-Jährigen.

Feuerwehr muss Verletzten aus Fahrzeug schneiden

Während sich die Unfallverursacherin der Polizei zufolge eher leichte Verletzungen zuzog, musste der 48-Jährige von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachte dann die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Bei der Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 277 bis kurz nach 16:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.