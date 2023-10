Am Sonntag sind drei Menschen bei einem Unfall in Ottobeuren teils schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet und war mit einer anderen Autofahrerin kollidiert.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 13:55 Uhr auf der Ortsstraße von Eggisried kommend in Richtung Ottobeuren. An der Kreuzung zur Stephansrieder Straße missachtete er der Polizei zufolge das Stoppschild und kollidierte mit einer 51-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Stephansried fuhr.

Unfallverursacher und Autofahrerin schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher sowie die Fahrerin schwer verletzt. Der Beifahrer des Unfallverursachers zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in angrenzende Krankenhäuser.

26.000 Euro Schaden

An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in der Höhe von etwa 26.000 Euro. Knapp 20 Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Ottobeuren waren im Einsatz, ebenso wie zwei Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzt, sowie eine Streifenbesatzung der Polizei Memmingen.